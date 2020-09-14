Пьяным россиянам запретят ездить на самокатах

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Об этом пишет «КомменрантЪ».

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Издание ознакомилось с документом, разделенным на несколько основных блоков. Одним из них стало введение нового термина «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Под ним подразумеваются электросамокаты, сегвеи, ролики, скейтборды и беговелы. Владельцев СИМ выделят в отдельную категорию участников движения и, среди прочего, для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.

Среди других нововведений — изменения правил тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», изменения зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Эти доработки были сделаны для устранения существующих юридических коллизий.Кроме того, изменения позволят использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, не подпадающие под существующий ГОСТ.

О планах МВД внести в правила дорожного движения поправки, вводящие термин СИМ, сообщалось в октябре 2019 года, вопрос начали обсуждать в августе того же года. Владельцев СИМ планировали обязать передвигаться по велодорожкам и тротуарам на скорости не выше 20 километров в час.

2 сентября в Казани ГИБДД решила впервые лишить местного жителя водительских прав за пьяную езду на электросамокате после того, как он отказался проходить тестирование на алкоголь.