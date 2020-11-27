В России анонсировали изменения в сдаче на водительские права

МВД России подготовило приказ с изменениями в сдаче теоретической части экзамена на водительские права. Об этом пишет РИА Новости.

Так, с 2021 года проведение теоретической части станут записывать на видеокамеры. Действующий регламент предусматривает, что рабочее места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители». Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля следующего года.

Кроме того, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал, что ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительского удостоверения. «Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем», — рассказал он.

По словам Шеюхина, система будет закладывать маршрут и озвучивать его кандидату в водители, а также оценивать его. При этом инспектор будет контролировать работу системы.

Собеседник агентства добавил, что вистема беспилотного автомобиля должна быть настроена как программа навигаторов. «Камера считывает, это делает система», — пояснил он.

Ранее МВД России отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20, говорится в проекте административного регламента по проведению экзаменов. Билеты будут формироваться случайным образом. Каждый из вопросов будет иметь от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный.