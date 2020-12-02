В ГИБДД раскрыли идеальную модель поведения российских водителей. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что достаточно соблюдать правила дорожного движения.

«Прежде всего, конечно, нужно соблюдать правила дорожного движения», — сказал он, добавив, что речь идет о соблюдении скоростного режима и правил пересечения перекрестков.

Также, он напомнил, что обязательно нужно пристегиваться самим, и пристегивать детей. Хранцкевич призвал не отвлекаться от дороги во время вождения и дал советы о том, как вести себя в случае остановки сотрудником ГИБДД.

Он посоветовал улыбаться сотрудникам ГАИ и пребывать в хорошем настроении.

«Конечно, это не всегда получается, но, когда водитель видит добродушного инспектора, у него сразу меняется отношение. Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению», — подчеркнул Хранцкевич.

Ранее ГИБДД предложила внести новое изменение в регламент экзамена на права и проверять личность водителя перед его сдачей. В соответствующем приказе ведомство предложило проверять кандидата в водители на практическом экзамене с помощью видеокамер и аудиозаписи.