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ГИБДД предложила новое изменение в экзамене на права

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Евгений Одиноков / РИА Новости

ГИБДД предложила внести новое изменение в регламент экзамена на права и проверять личность водителя перед его сдачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Кандидата в водители на практическом экзамене намерены проверять с помощью видеокамер и аудиозаписи. Экзаменатор, по информации ведомства, должен с помощью средств аудио и видеорегистрации зафиксировать тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в паспорте. Экзаменатор также должен произнести вслух фамилию, имя и отчество экзаменуемого, после чего начать процедуру.

Ранее Госавтоинспекция доработала регламент по проведению экзамена на водительские права. Согласно нововведениям,
для желающих получить категорию В проверки на площадке и в городе заменит единый экзамен, который будет введен с 1 апреля следующего года. Умение трогаться на подъеме или спуске будут проверять на закрытых территориях с использованием участка с уклоном 8–16 процентов.

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