Стали известны доработанные правила проведения нового экзамена на права

Госавтоинспекция доработала регламент по проведению экзамена на водительские права. Детали изменений стали известны «Коммерсанту».

По новым правилам, для желающих получить категорию В проверки на площадке и в городе заменит единый экзамен, который будет введен с 1 апреля следующего года. Согласно доработанному регламенту, умение трогаться на подъеме или спуске будут проверять на закрытых территориях с использованием участка с уклоном 8–16 процентов. Кандидат в водители должен будет поставить машину на подъеме, зафиксировать ее ручным тормозом, затем тронуться без использования рабочего тормоза, проехать некоторое расстояние, остановиться, зафиксировать автомобиль на спуске и снова тронуться.

Кроме того, проверка парковки машины в бокс будет разрешена на обычных парковочных местах, которые находятся на улице с малоинтенсивным движением. Однако если таких улиц нет, то тест разрешен только на закрытых площадках с использованием конусов. По такому же принципу будут проверять умение парковаться параллельно и заезжать в бокс задним ходом. Решение об этом будет принимать местное подразделение ГИБДД.

Максимальная продолжительность экзамена увеличится с 40 до 50 минут — для категорий C1E и D1E. При этом экзамен на получение прав категории В продлится полчаса.

23 ноября глава ГИБДД России Михаил Черников раскрыл детали сдачи экзамена на водительские права по новым правилам. Согласно измененному формату испытания «с сокращенной площадкой», у кандидатов в водители будут проверять прежде всего навыки управления автомобилем в реальной обстановке.