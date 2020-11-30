МВД предложило ввести список навыков для сдачи на права

МВД России предложило отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения. Содержание соответствующего документа приводит РИА Новости.

Список навыков предлагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего в перечень вошли 19 пунктов, в частности, навыки, которые ранее проверяли на площадке. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, а также остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Также согласно документу кандидат должен продемонстрировать умение выполнять разворот в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с помощью движения задним ходом. Кроме того, кандидат в водители должен в частности показать умение проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожный переезд.

Ранее МВД России подготовило приказ с изменениями в сдаче теоретической части экзамена на водительские права. Так, с 2021 года проведение теоретической части станут записывать на видеокамеры. Кроме того, ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительского удостоверения.