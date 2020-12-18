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МВД анонсировало изменения в сдаче на водительские права

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

МВД России разрешит на практической части экзамена на получение водительских прав, кроме кандидата в водители, находиться в машине общественникам. Такие изменения анонсировали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Там пояснили, что представители общественных объединений и должностные лица МВД могут находиться в автомобиле для повышения объективности проведения экзамена.

В МВД также сообщили, что новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретический части экзамена.

Ранее МВД усложнило экзамен на права: ведомство расширило список нарушений правил дорожного движения (ПДД), за которые будут начислять штрафные баллы при сдаче экзамена. Список нарушений, за которые будут начислять штрафные баллы, расширили с 37 до 41 пункта. Всего новый документ предусматривает 19 грубых ошибок, за совершение которых экзамен будет автоматически прерван.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что измененный формат экзамена включает испытания с сокращенной площадкой, а у сдающих будут проверять прежде всего навыки вождения в реальной обстановке. Их допустят к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам только после этого.

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