МВД анонсировало изменения в сдаче на водительские права

МВД России разрешит на практической части экзамена на получение водительских прав, кроме кандидата в водители, находиться в машине общественникам. Такие изменения анонсировали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Там пояснили, что представители общественных объединений и должностные лица МВД могут находиться в автомобиле для повышения объективности проведения экзамена.

В МВД также сообщили, что новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретический части экзамена.

Ранее МВД усложнило экзамен на права: ведомство расширило список нарушений правил дорожного движения (ПДД), за которые будут начислять штрафные баллы при сдаче экзамена. Список нарушений, за которые будут начислять штрафные баллы, расширили с 37 до 41 пункта. Всего новый документ предусматривает 19 грубых ошибок, за совершение которых экзамен будет автоматически прерван.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что измененный формат экзамена включает испытания с сокращенной площадкой, а у сдающих будут проверять прежде всего навыки вождения в реальной обстановке. Их допустят к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам только после этого.