Российским водителям перечислили новые штрафы и ограничения

В следующем году российских водителей будут ждать новые ограничения и наказания, пишут «Известия».

Так, за опасное вождение россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей. «Речь идет о любителях резко перестраиваться, играть в "шашечки" между рядами и "учить" не пропустивших их обидчиков», — перечисляет издание.

Кроме того, у повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей могут забрать автомобиль. При этом сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. В случае, если водитель сел за руль повторно и это привело к ДТП с пострадавшими, нарушителя ждет уголовная статья.

Автомобилисты будут также лишены прав или оштрафованы, если водитель повторно в течение года сел за руль незарегистрированного автомобиля, превысил скорость от 40 до 80 километров в час, проехал на красный свет, пересек сплошную или не убрал глухую тонировку.

Ранее стало известно, что российским водителям разрешат обжаловать штрафы с дорожных видеокамер в онлайн-режиме. Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые упростят процедуру обжалования штрафов от ГИБДД. Автомобилисты с помощью портала Госуслуг смогут оспорить ошибочные постановления Госавтоинспекции.