В России предложили увеличить штрафы для водителей

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Как считают авторы идеи, в России наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в тысячу, а в пять тысяч рублей. Такую же сумму предлагают взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас размер штрафа за такое правонарушение составляет две тысячи рублей.

При этом авторы инициативы предлагают уменьшить штрафы за грязные номера и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода.

За превышение более чем на 60 километров в час в населенном пункте специалисты предлагают штрафовать на пять тысяч рублей или лишать прав на срок от четырех до шести месяцев, за повторное нарушение — на 15 тысяч рублей или лишать прав на год.

За превышение на 40-60 километров в час при езде вне населенного пункта в ОНФ предлагают установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей, более чем на 60 километров в час — пять тысяч рублей.

Также предлагается штрафовать на пять тысяч рублей велосипедистов, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в новый Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предложили внести новый крупный штраф для водителей. Так, размер штрафа за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения может увеличиться до 50 тысяч рублей в случае, если в этот момент в машине находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, а срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с вождением, составит от 2 до 3 лет.

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