Российских водителей предложили штрафовать по-новому. Новая версия КоАП может прекратить практику наказания столичных и подмосковных водителей за неправильную парковку с помощью смартфонов с приложениями «Помощник Москвы» и «Народный инспектор». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, в кодексе предлагают закрепить норму о том, что автоматические комплексы должны «работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека». Под такую категорию попадают стационарные дорожные камеры и мобильные комплексы на треногах.

Как пишет издание, столичные суды сначала отменяли штрафы, вынесенные с помощью ПАК ПМ, но затем снова стали оставлять их в силе. Это было связано с выходом новой версии «Помощника», которая, как утверждали в департаменте транспорта, стала соответствовать требованиям, поскольку стала «более автоматизированной».

В пресс-службе департамента транспорта Москвы пока не прокомментировали изменения. Однако первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков поддержал поправку в новый кодекс.

Как считает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов, сохранение нормы не будет гарантировать защиту прав водителей. «Московские суды наверняка не захотят ссориться с городскими властями», — предположил он.

С помощью приложение «Помощник Москвы» любой гражданин может снять действия нарушителя на смартфон. Затем на основе этих данных водителю ридет штраф — за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещенном месте. Согласно информации издания, за пять лет приложение скачали 473 тысяч человек. Сервис «Народный инспектор» действует и в Московской области и используется чаще всего для фиксации стоянки на газоне.

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