Российской школьнице с ДЦП пришлось ездить в школу на лошадях из-за бездорожья

Видео: vk.com/tassagency

В деревне 1-я Вышняя Замарайка Орловской области первокласснице Кристине с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) пришлось добираться до школы в повозке, запряженной лошадью. Из-за бездорожья школьный автобус не может проехать к дому девочки. Видео одной из таких поездок публикует ТАСС во «ВКонтакте».

«А как те года была зима, у нас лошади топли в снегу. Ну, в этом году как — ее [дорогу, по которой девочку возят в школу в конной повозке] ни разу еще и не чистили, и не приходится ее чистить. А так у нас ее даже не могут пробивать», — говорит бабушка Кристины на видео. По ее словам, зимой к их дому даже скорая не может проехать.

Мать девочки добавила, что даже в летний период они с дочерью не могут в магазин сходить, потому что передвигаться мешают щебень и крупные кирпичи.

Глава администрации Должанского района Борис Макашов заявил, что на строительство дороги из-за малочисленности населения деревни нет средств. В правительстве Орловской области сообщили ТАСС, что для первоклассницы с ДЦП дорогу отремонтируют, а школьный маршрут, по которому курсирует микроавтобус, продлят.

Ранее в Кунгуре Пермского края дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оказались вынуждены учиться в коридоре школы. Детей с ОВЗ распределили по двум общеобразовательным школам после того, как специальную школу для детей-инвалидов закрыли. Решение местных властей вызвало протест у родителей учеников.

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