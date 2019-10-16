Российских детей с инвалидностью отправили учиться в школьный коридор

В Кунгуре Пермского края дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оказались вынуждены учиться в коридоре школы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на мать одного из учеников Светлану Агапитову.

«У детей с ОВЗ и так проблемы со слухом, концентрацией внимания, а тут постоянно кто-нибудь отвлекает, ходят по коридору, хлопают дверями. В школе к тому же и спортзала для них нет — детей водят заниматься в спортзал Дома культуры, до которого идти 300 метров», — рассказала она, пояснив, что в школе №12 не хватает кабинетов.

Вместе с тем в мэрии города изданию заявили, что в коридорах дети не занимаются, а сдают контрольные. Обучение у них проходит на дому, заявила пресс-секретарь мэрии Екатерина Бурылова. «Это временная мера. <...> Сейчас в кабинете, где обычно учителя принимают контрольные работы у детей, идет ремонт», — уточнила она.

Детей с ОВЗ распределили по двум общеобразовательным школам после того, как специальную школу для детей-инвалидов закрыли. Решение местных властей вызвало протест родителей учеников. Они добиваются того, чтобы в Кунгуре построили новую школу для детей-инвалидов.

21 июля на родителей учеников с ОВЗ пожаловался в прокуратуру мэр города Кунгур Сергей Гордеев. Поводом для жалобы стали футболки с надписями «#отстоимшколукунгур», «#ШколуДляДетейОВЗ» и «#ДаешьЗданиеШколеВцентре», в которых активисты пришли на городской фестиваль «Небесная ярмарка». По мнению Гордеева, надев футболки, активисты провели публичное мероприятие и нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях». Он призвал прокуратуру принять меры, но позднее забрал заявление.

В июне одно из зданий школы, построенное в начале XIX века, признали аварийным. Более года назад на его тыльной стороне появилась трещина, динамику роста которой отслеживали с помощью сигнальных маячков. В здании занимались 150 школьников с первого по девятый класс. Младшеклассников планируют перевести в корпус, где учат детей с ДЦП, парезом и синдромом Дауна. Пятые и шестые классы хотят разместить в Доме туризма, а старшеклассникам придется ездить в общеобразовательную школу №12. Родители опасаются, что ученики школы будут издеваться над детьми с ограниченными возможностями. Кроме того, до заведения трудно добираться.

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