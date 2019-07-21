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Мэр российского города пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

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Глава города Кунгур (Пермский край) Сергей Гордеев пожаловался в прокуратуру на противников закрытия местной школы для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает издание «59.ру».

Поводом для жалобы стали футболки с надписями «#отстоимшколукунгур», «#ШколуДляДетейОВЗ» и «#ДаешьЗданиеШколеВцентре», в которых активисты пришли на городской фестиваль «Небесная ярмарка». Таким образом родители протестовали против закрытия одного из корпусов учебного заведения.

Согласно фотографии заявления, опубликованной в сообществе «Кунгур школа для детей с ОВЗ» во «Вконтакте», Гордеев полагает, что, надев футболки, активисты провели публичное мероприятие. При этом, по его мнению, был нарушен закон «О собраниях, митингах, демонстрациях». Он призвал прокуратуру принять меры.

В июне одно из зданий школы, построенное в начале XIX века, признали аварийным. «Аргументы и факты» пишут, что более года назад на его тыльной стороне появилась трещина. С января динамику ее роста отслеживали при помощи сигнальных маячков.

В здании занимались 150 школьников с первого по девятый классы. По информации otr-online.ru, младшеклассников планировали перевести в другой корпус, где учат детей с ДЦП, синдромом Дауна и парезом. Пятые и шестые классы разместят в доме туризма, а старшеклассникам придется ездить в общеобразовательную школу №12.

Родители опасаются, что ученики школы №12 будут издеваться над детьми с ограниченными возможностями. Кроме того, это учебное заведение расположено на окраине, и до него труднее добраться, чем до старого здания, которое находится в центре города.

В середине июля в Кунгуре прошла акция, в которой приняли участие более 200 человек. Ее участники требовали начать строительство школы для детей с ограниченными возможностями. В ответ представители мэрии объявили, что в городе будет построена новая общеобразовательная школа. Это произойдет впервые за 40 лет.

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