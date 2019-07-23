Мэр российского города передумал жаловаться на родителей детей-инвалидов

Мэр города Кунгур в Пермском крае Сергей Гордеев отозвал из прокуратуры заявление с просьбой проверить родителей, которые выступили в защиту местной школы для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В городской администрации отзыв заявления связали с «разгоранием конфликта». В пресс-службе заявили, что «начинают перевираться факты, и ситуация обрастает ошибочными данными», и это «сильно дестабилизирует ситуацию». Там отметили, что решение об отзыве является коллегиальным.

21 июля Сергей Гордеев пожаловался в прокуратуру на тех, кто выступил против закрытия одного из корпусов школы для детей с ограниченными возможностями. Поводом для жалобы стали футболки с надписями «#отстоимшколукунгур», «#ШколуДляДетейОВЗ» и «#ДаешьЗданиеШколеВцентре». 2 июля активисты пришли в них на городской фестиваль «Небесная ярмарка». По мнению Гордеева, надев футболки, активисты провели публичное мероприятие и нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях». Он призвал прокуратуру принять меры.

В июне одно из зданий школы, построенное в начале XIX века, признали аварийным. Более года назад на его тыльной стороне появилась трещина, динамику роста которой отслеживали с помощью сигнальных маячков. В здании занимались 150 школьников с первого по девятый классы. Младшеклассников планируют перевести в корпус, где учат детей с ДЦП, парезом и синдромом Дауна. Пятые и шестые классы хотят разместить в доме туризма, а старшеклассникам придется ездить в общеобразовательную школу №12. Родители опасаются, что ученики школы будут издеваться над детьми с ограниченными возможностями. Кроме того, до заведения трудно добираться.

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