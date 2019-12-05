В России нашли школу с одной ученицей и одной учительницей

В сельской школе Ардасана (Селенгинский район Бурятии) учится одна 10-летняя девочка Света Д. и преподает одна учительница Майя Хажеева. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, это самая маленькая малокомплектная школа в Бурятии. Помимо учительницы, в школе работают директор и уборщица.

«Наши уроки проходят, как обычные уроки во всех остальных школах. Получается индивидуальная работа. Это хорошо, потому что все проблемы можно выявить и исправить. Но Света одна, и ей сложно все время находиться в поле моего зрения», — поделилась Хажеева.

По словам депутата совета муниципального образования Елены Бритовой, школа нужна еще и для того, чтобы там проводить праздники. Кроме того, жители поселка получают там пенсию.

Отмечается, что школа — единственное общественное место в поселке. Библиотека, клуб и фельдшерско-акушерский пункт закрыты.

Ранее стало известно, что в селе Большая Тихая Алтайского края на протяжении двух месяцев не работает школа из-за отъезда последней учительницы в Германию. «Сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. (...) Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали», — рассказал заместитель председателя Солонешенского райсовета Иван Брия.

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