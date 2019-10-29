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В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети

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В селе Большая Тихая Алтайского края на протяжении двух месяцев не работает школа из-за отъезда последней учительницы в Германию. Об этом рассказал заместитель председателя Солонешенского райсовета Иван Брия. Его слова приводит издание «Сибирь. Реалии».

«Сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. (...) Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали», — сказал он, уточнив, что часть обучавшихся в селе детей «пристроили» в интернат в соседнем селе.

Брия также уточнил, что транспортировка всех детей до интерната не всегда возможна из-за недостаточной вместимости школьного автобуса. Некоторые дети на протяжении двух месяцев не посещают школу вообще.

В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу. По словам собеседника издания, школьный автобус подвозит детей каждые 15-20 минут.

«Надо отметить, что детям нравится учиться в Карпово. Они с удовольствием посещают кружки, секции. Участвуют в общешкольных мероприятиях, что способствует их успешной социализации», — прокомментировал ситуацию глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев в разговоре с изданием.

Ранее стало известно, что три последних жителя покинули поселок Серный Ключ в Челябинской области. 90-летняя ветеран Рашида Валеева, ее сын-пенсионер Рифат и их соседка Мария Сокольских побоялись зимовать в поселке, который бывает отрезан снегопадами. Местные власти обещали решить проблему сельчан еще летом.

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