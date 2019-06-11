Россиянин на автомобиле на полной скорости снес телегу с людьми и попал на видео

В Чувашии в результате столкновения автомобиля и телеги с лошадью погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале MDK.

Столкновение произошло в понедельник, 10 июня, в 19:35 на 71-м километре трассы Цивильск — Ульяновск в Комсомольском районе республики. Водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости выехал на перекресток и сбил повозку с лошадью. Оба пассажира повозки погибли, водитель автомобиля был госпитализирован.

Судя по опубликованным кадрам, лошадь серьезно не пострадала.

Возбуждено уголовное дело.

В марте в Москве водитель, находившийся за рулем Gelandewagen, не справился с управлением на 16-м километре Можайского шоссе и врезался в «Ниву». Находившиеся в машине россиянка и ее дочь-подросток погибли. Отец семейства получил травму головы. Виновник аварии скрылся с места преступления.

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