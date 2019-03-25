Водитель на Gelandewagen вылетел на встречку, устроил смертельное ДТП и скрылся

Водитель, находившийся за рулем Gelandewagen, не справился с управлением на 16-м километре Можайского шоссе и врезался в «Ниву». Находившаяся в машине россиянка и ее дочь-подросток погибли, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, авария произошла в ночь на 25 марта на западе от Москвы. Водитель Gelandewagen въехал в «Ниву», в которой находилась семья из трех человек: мужчина, женщина и девочка-подросток. 35-летняя россиянка погибла на месте, ее дочь скончалась в больнице, 38-летний отец семейства получил травму головы.

Водитель Gelandewagen скрылся с места преступления сразу же, оставив пассажиров «Нивы» умирать.

По данным издания, семья приехала в Москву из Смоленской области, чтобы сделать операцию на глаза 38-летнему отцу.

В феврале в Санкт-Петербурге водитель BMW X6 вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. ДТП произошло в ночь на 24 марта на Невском проспекте возле здания «Невский Плаза». В результате наезда два человека погибли, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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