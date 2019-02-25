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Россияне устроили GTA-заезд с жертвами и двумя угнанными авто

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Четверо россиян устроили в Иркутской области заезд, напоминающий игру GTA, сообщается в паблике во «ВКонтакте».

Остановившись на трассе под Братском на утилизированном по документам автомобиле ГИБДД ВАЗ-2105, они обстреливали из охотничьего ружья проезжающие мимо машины. Одну из них — LADA Priora — они остановили.

Находившийся за рулем житель Красноярска Вячеслав Беляков скончался от огнестрельного ранения в скорой, его девушку — Ксению Кучерову — госпитализировали с ножевым ранением.

Мужчины завладели машиной погибшего и уехали на ней в село Кузнецовка, где отняли автомобиль у таксиста и пересели на него.

Полицейский спецназ перекрыл дорогу, по которой ехали злоумышленники. Между ними произошла перестрелка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В региональном управлении Следственного комитета «Ленте.ру» сообщили, что все четверо нападавших задержаны. Мужчинам от 23 до 29 лет.

«Трое из них ранее судимы. Суд удовлетворил ходатайство следствия об их аресте», — отметили в следствии и предоставили видео с трассы, где была перехвачена машина преступников и из суда, где решался вопрос о мере пресечения.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В марте 2018 года в Санкт-Петербурге чиновник из городского комитета по образованию угнал машину Hyundai Solaris у таксиста, задавил его и прокатился по городу. Таксист подвозил 23-летнего политика и остановился, чтобы заправиться. В это время пассажир сел за руль и наехал на водителя. Через 10 минут после угона он врезался в бетонную опору и был задержан полицейскими.

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