В Москве погибли три человека

В Москве утром 8 марта погибли два пассажира такси, водитель которого не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла на улице Братиславской. Таксист, уроженец Киргизии, не получил серьезных травм.

Также на станции «Перово» столичной подземки под колесами поезда погиб 17-летний москвич, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря УВД на метрополитене Алексея Мышляева. При каких обстоятельствах подросток оказался на путях, не уточняется. Машинист заметил его и применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажира.

Из-за инцидента на Калининской линии метро от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» было временно прервано движение поездов, передавал «Интерфакс». Спустя несколько часов оно было введено в график.

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