В здании российского МИД нашли труп

В здании МИД в Москве обнаружили тело мужчины. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов. Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.

Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Официального подтверждения информация об обнаружении тела в ведомстве пока не получила.

В 2016 году в Москве погиб сотрудник российского МИД — главный советник латиноамериканского департамента Петр Польщиков. Его тело обнаружили в квартире на Балаклавском проспекте, рядом лежали пистолет и гильзы. В ведомстве объявили, что смерть советника не связана с профессиональной деятельностью.

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