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В московском аэропорту нашли труп

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В аэропорту Внуково обнаружили тело жителя города Новый Уренгой. О происшествии сообщил Telegram-канал Hue.

Отмечается, что тело 32-летнего мужчины нашли в транзитной зоне. Полиция выясняет подробности инцидента.

В декабре прошлого года турист из России скончался в международном аэропорту Даболим (Dabolim) в индийском штате Гоа после того, как пожаловался на боли в области груди. Сотрудники полиции предположили, что смерть 36-летнего Антона Кузнецова произошла из-за сердечного приступа.

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