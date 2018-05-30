Живший три дня в аэропорту турист выпал из самолета и умер

Англичанин поссорился с персоналом, выпал из самолета и умер. Об этом сообщает Metro.

30-летний турист потерял свой обратный билет и ждал вылета в аэропорту Даламан в Турции в течение трех дней. Когда он наконец оказался в самолете, между ним и бортпроводниками возник конфликт, после которого его выгнали из салона.

Однако мужчина свалился из двери авиалайнера на асфальт и переломал ребра.

Он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось: спустя несколько часов англичанин скончался.

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В марте стюардесса авиакомпании Emirates выпала из случайно открывшегося аварийного люка самолета в аэропорту Энтеббе (Уганда) и получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице. Несчастный случай произошел, когда экипаж готовился к взлету. По не установленным причинам открылся аварийный выход лайнера, и стюардесса выпала из него. С травмами, представляющими опасность для жизни, сотрудница Emirates была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

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