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Стюардесса в Уганде выпала из самолета и погибла

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Стюардесса авиакомпании Emirates выпала из случайно открывшегося аварийного люка самолета в аэропорту Энтеббе (Уганда) и получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице, сообщает Khaleej Times.

Несчастный случай произошел, когда экипаж готовился к взлету. По не установленным до настоящего момента причинам открылся аварийный выход лайнера, и стюардесса выпала из него. С травмами, представляющими опасность для жизни, сотрудница Emirates была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

Представитель Emirates заявил, что компания «сделает все возможное для поддержки и помощи семье погибшей, а также окажет всемерное содействие властям при расследовании инцидента».

В декабре 2017 года аналогичный случай произошел в московском аэропорту Внуково. Бортпроводница выпала из самолета, который готовился ко взлету. Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетонную взлетно-посадочную полосу. Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.

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