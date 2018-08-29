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Топ-менеджер НЛМК погиб в центре Москвы

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Бруно Чарльз де Куман

Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман погиб в Москве. Об этом в среду, 29 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно», — отметили в пресс-службе. Там отказались комментировать подробности происшествия.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, мужчина погиб, выпав из окна квартиры в доме в центре Москвы. По словам источников агентства в медицинских кругах, прохожий обнаружил тело у дома номер 2, корпус 23, по улице Серафимовича, известного как Дом на набережной. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины в 16:06 по московскому времени.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка.

Бруно Чарльз Де Куман до прихода в НЛМК занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения. В компании топ-менеджер отвечал за деятельность исследовательских центров предприятий группы НЛМК, а также за разработку инновационных видов продукции.

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