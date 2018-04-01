Московская пенсионерка решила покончить с собой и повисла

Пожилая женщина выпала из окна в Москве, но зацепилась одеждой за карниз и повисла вниз головой. 81-летнюю пенсионерку выручили спасатели — они выбили запертую дверь в квартиру и втянули пострадавшую обратно в жилище, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах телеканал «360» , публикуя видеозапись случившегося.

Инцидент произошел на Проспекте Вернадского. Как отмечает Telegram-канал Huepab, москвичка хотела покончить с собой.

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