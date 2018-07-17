Из окна высотки МГУ выпал студент

В Москве с 15-го этажа главного здания МГУ на Воробьевых горах выпал студент, сообщает во вторник, 17 июля, Telegram-канал Hue.

От полученных повреждений молодой человек скончался на месте. Версию несчастного случая в полиции уже не рассматривают.

Погибший мужчина, 1991 года рождения, — аспирант из Ижевска, изучавший научную медицину, передает Telegram-канал 112.

В апреле из окна основного корпуса МГИМО выпала 21-летняя студентка. Девушку предположительно вытолкнул после ссоры ее молодой человек. Пострадавшую доставили в больницу. По факту произошедшего назначили доследственную проверку.

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