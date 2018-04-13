Студентку МГИМО выкинули из окна

Следователи выехали в университет МГИМО на улице Лобачевского в Москве, где около 14:30 из окна основного корпуса выпала 21-летняя студентка. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного Главка СКР.

По информации Telegram-канала Hue, студентку вытолкнул в окно после ссоры ее бойфренд. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам представителя СК, начата доследственная проверка. «Идет опрос свидетелей, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Саму пострадавшую сейчас везут в больницу, поговорить с ней не разрешают врачи», — уточнила Иванова.

Источники в МГИМО не смогли сообщить «Ленте.ру» подробности произошедшего.

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