Сибирячка выпала из окна второго этажа роддома и родила

Пациентка роддома №2 в омском городке Нефтяников выпала из окна второго этажа, после чего ей срочно провели кесарево сечение, передает «СуперОмск».

Серьезных травм удалось избежать из-за того, что женщина приземлилась в сугроб. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту произошедшего.

По данным регионального Минздрава, состояние роженицы и ее ребенка стабильное. «Проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия, — рассказали чиновники изданию. — Сегодня женщина будет переведена в профильное лечебное учреждение для проведения дообследования и лечения в связи с полученной кататравмой. Наблюдение за ребенком также будет продолжено».

Инцидент произошел днем в четверг, 11 января, обстоятельства уточняются. Замглавы омского областного Минздрава Ольга Богданова добавила, что пациентка выполняла все рекомендации врачей и регулярно посещала женскую консультацию. «Никаких опасений у врачебного персонала, в том числе и в родильном доме, ее психо-эмоциональное состояние также не вызывало», — сказала она.

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