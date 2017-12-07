Школьница родила в туалете и хотела спустить ребенка в унитаз

Полиция Челябинской области начала проверку после сообщений СМИ о том, что школьница из Троицка родила ребенка и пыталась спустить его в унитаз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

О происшествии сообщил портал u74.ru. По данным издания, в ночь на 4 декабря 15-летняя школьница родила в туалете в общежитии Троицка, где живет отец ребенка — 18-летний молодой человек.

Девушка не наблюдалась у врача по поводу беременности и неоднократно пыталась спровоцировать выкидыш, употребляя никотин и алкоголь. После родов по совету отца ребенка они вместе пытались спустить новорожденного в унитаз. На крики выбежала мать молодого человека, которая не дала им этого сделать, она же вызвала полицию и скорую помощь.

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В пресс-службе минздрава региона РИА Новости подтвердили факт произошедшего. В ведомстве уточнили, что девушка находится в роддоме. Ее ребенок жив, его вес составляет 2,9 килограмма, в данный момент он находится в челябинской детской областной больнице с диагнозом «переохлаждение».

В сентябре 2016-го правительство поддержало предложенный сенатором Еленой Мизулиной запрет беби-боксов. Это специально оборудованное место с колыбелью, где мать может оставить ребенка, от которого решила отказаться. Они устанавливались при медицинских учреждениях или религиозных организациях.