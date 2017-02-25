Подброшенный в бэби-бокс ребенок умер в Краснодарском крае

Подброшенная в бэби-бокс новорожденная девочка скончалась в одной из больниц Краснодарского края. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета в субботу, 25 февраля, сообщает «Интерфакс».

«21 февраля в беби-бокс одной из больниц города Краснодара был подброшен младенец с признаками истощения. Врачи медицинского учреждения несколько часов боролись за жизнь ребенка, однако спасти девочку не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

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По факту смерти новорожденной организована доследственная проверка.

ГТРК «Кубань» сообщает, что ребенок родился недоношенным и был обнаружен уже в состоянии клинической смерти. По информации телекомпании, младенца оставили в черном полиэтиленовом пакете, никакой записки обнаружено не было. Следователь СУ СК по Центральному округу Краснодара Ярослав Белый сообщил, что личность роженицы устанавливается.

Бэби-бокс — специально оборудованное место с колыбелью, где мать может оставить ребенка, от которого решила отказаться. В России они существуют в пяти регионах: Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском и Камчатском краях. В сентябре 2016 года правительство поддержало предложенный сенатором Еленой Мизулиной законопроект, запрещающий бэби-боксы. Однако многие политики называют эту инициативу бесчеловечной и считают, что в случае ее принятия брошенные младенцы потеряют шанс выжить.