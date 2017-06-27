Милонов предложил матерям-одиночкам альтернативу беби-боксам

Альтернативой беби-боксам может стать госучреждение, где матери-одиночки смогут временно оставлять своих новорожденных детей, чтобы восстановить психологическое состояние. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в интервью Агентству городских новостей «Москва» во вторник, 27 июня.

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«Должна быть возможность для мам на какое-то время отдать ребенка. Может быть, это не совсем правильно, но, по крайней мере, мы не разлучаем ребенка и мать. Столько случаев, когда матери отдают ребенка в беби-бокс, а через день потом приходят одумавшись, в слезах просят отдать ребенка, а его уже не отдают, потому что ребенок поступил анонимно», — сказал Милонов.

Предоставление регионам права самостоятельно определять необходимость установки беби-боксов и их количество народный избранник считает неприемлемым. «Разве защита семьи и детства это прерогатива регионов? Нет, это федеральная прерогатива», — отметил он, добавив, что статистика случаев, когда матери убивают своих детей, чтобы от них избавиться, не может быть аргументом для принятия решения о беби-боксах.

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В марте этого года депутаты Думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина и сенатор Вадим Тюльпанов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается дать региональным властям полномочия по созданию на территории субъекта мест для анонимного оставления ребенка и порядок их установки.

В сентябре 2016-го правительство поддержало предложенный сенатором Еленой Мизулиной проект закона, запрещающий беби-боксы. В то же время ряд политиков называют инициативу сенатора бесчеловечной и указывают, что в случае ее принятия брошенные младенцы потеряют шанс выжить.

Беби-бокс — специально оборудованное место с колыбелью, где мать может оставить ребенка, от которого решила отказаться. Они устанавливаются при медицинских учреждениях или религиозных организациях. В настоящее время беби-боксы существуют как минимум в пяти российских регионах: Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском и Камчатском краях.