На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера

На Кубани в станице Кущевской 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера. Возбуждено уголовное дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что ребенок родился полностью здоровым. По предварительным данным, роженица — из неполной и бедной семьи.

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На территории Кущевского района проводится проверка.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики по предупреждению безнадзорности», — заявили в пресс-службе ведомства.

В октябре 2016 года в Саратовской области совершеннолетняя девушка родила ребенка от 12-летнего школьника и стала фигуранткой аналогичного уголовного дела.