Водитель открыл стрельбу во время дорожной перепалки в Москве

Водитель Mercedes открыл стрельбу в ходе дорожной перепалки в Оболенском переулке в Москве. Он ранил мужчину за рулем ВАЗ-2109, после чего скрылся. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«По предварительным данным, водитель Mercedes произвел из неустановленного оружия выстрелы в оппонента по дорожному конфликту, управлявшему ВАЗ-2109», — отмечается в сообщении правоохранительных органов.

Полиция разыскивает стрелка. На месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, которые приводит РЕН ТВ, стрелял водитель Gelandewagen. Он вытащил оружие после аварии: его автомобиль столкнулся с другим, вероятно, с «девяткой».

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