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В российском городе детей отбросило на трамвайные пути из-за лопнувшего батута

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Фото: Telegram-канал Mash Siberia

В российском городе Барнауле лопнул батут, на котором прыгали несколько детей. Двух девочек после инцидента увезли в больницу, а одного мальчика до сих пор ищут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, несчастный случай произошел возле торгового центра «Район». Батут лопнул из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. В частности, девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Оба ребенка потеряли сознание: одна из девочек быстро пришла в себя, а вторая была вся в крови. Их увезли в больницу.

Очевидцы сообщили, что перед взрывом на батуте прыгали четверо детей. Один из них успел слезть до инцидента, а еще одного мальчика до сих пор не могут найти.

Как сообщает ТАСС, в Следственном комитете уже начали проверку по факту сообщения о лопнувшем батуте. В настоящий момент в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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