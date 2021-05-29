Росприроднадзор зафиксировал пятно из-за разлива нефти в Черном море

Росприроднадзор вновь зафиксировал масляное пятно полосой 30 на 150 метров в Черном море у Туапсе. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

Родионова сообщила, что радужную пленку обрабатывают сорбентом. «Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден. Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска», — написала глава ведомства.

Как сообщил ТАСС глава Туапсинского района Виталий Мазнинов, два небольших пятна остались после предыдущего разлива нефтепродуктов. Мазинов предположил, что через два часа все будет ликвидировано.

Ранее в том же районе Черного моря у Туапсе была обнаружена утечка из канализационного коллектора, в результате которой нефтепродукты попали в море.

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