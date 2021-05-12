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В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива нефти

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В городе Усинске Республики Коми ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как во вторник, 11 мая, обнаружили разлив нефти в реке Колва, сообщает сайт местного правительства.

Разлив нефти случился из нефтесборного коллектора одной из скважин месторождения нефти, принадлежащего «Лукойлу», что подтвердили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми». Перекачка нефти по трубопроводу, где произошла утечка, остановлена.

Спасатели занялись локализацией разлива, установив на реке боновые заграждения. Добавляется, что населенных пунктов рядом с местом инцидента нет. Площадь разлива не уточняется.

В марте в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода «Транснефти», площадь разлива составила около 700 квадратных метров. В октябре на месторождении «Лукойла» в Ненецком автономном округе разлилась почти тонна нефти.

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