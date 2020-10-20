На Харьягинском месторождении оперативно устранили часть последствий инцидента

«Лукойл» предпринял все меры для ликвидации последствий инцидента на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе, на котором 17 октября 2020 года произошел разлив менее 1 тонны нефти. Такой объем соответствует категории инцидента, а не аварии, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании «Лукойл». «Мы предприняли все необходимые оперативные действия и в полной мере проинформировали государственные органы», — отметил руководитель пресс-службы компании Виталий Матушкин.

«Сейчас проводится обработка поверхности воды сорбентом, который затем собирается и утилизируется. Для исключения дальнейшего распространения жидкости по реке Колве организовано шесть рубежей боновых заграждений — дальние исключительно для подстраховки, — заявил Виталий Матушкин. — Постоянно ведется мониторинг качества воды в реках Колва, Уса и Печора. Превышений уровня ПДК по углеводородам не зафиксировано. В ликвидации последствий инцидента "Лукойлом" задействовано более 150 человек и около 30 единиц техники. Работы по очистке продолжаются в круглосуточном режиме, сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет».

«Лукойл» действует согласно принципам полной информационной открытости, подчеркнули в пресс-службе компании. 21 октября по совместной инициативе региональных властей и «Лукойла» объект посетят представители экологических, общественных организаций и СМИ. Компания регулярно публикует информацию о ходе ликвидации последствий инцидента.