«Лукойл» построит вторую очередь Волгоградской солнечной электростанции

Группа «Лукойл» перешла к строительной фазе проекта второй очереди солнечной электростанции на территории Волгоградского НПЗ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Лукойла».

Мощность объекта составит 20 мегаватт, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС до 30 мегаватт. Как и при строительстве первой очереди, для размещения электростанции будут использованы не задействованные в основном производстве территории нефтеперерабатывающего завода.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2021 года.

Проект будет реализован с использованием долгосрочного договора о предоставлении мощности генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии на оптовом рынке (ДПМ ВИЭ). Вся мощность будет поставляться на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по специальной цене в рамках договора сроком 15 лет. Для соблюдения требований по локализации производства будут использованы произведенные в России фотоэлектрические модули и прочее оборудование.

Ввод второй очереди станции позволит дополнительно вырабатывать более 24 миллионов киловатт-часов «зеленой» электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 до 12 тысяч тонн в год.

Ранее, проект «Лукойла» по строительству солнечной электростанции (СЭС) стал одним из победителей открытого конкурсного отбора, проведенного Администрацией Краснодарского края. Мощность объекта составит 2,35 мегаватта, а для его размещения будут использованы не задействованные в производстве участки Краснодарской ТЭЦ компании «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

«Лукойл» располагает крупным портфелем генерирующих активов на базе возобновляемых источников энергии, доля которых составила 6 процентов от коммерческой генерации группы по итогам 2019 года. По оценке компании выработка энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тысяч тонн СО2-эквивалента в год.

Основными активами группы «Лукойл» являются четыре гидроэлектростанции (ГЭС), расположенные в России, с суммарной мощностью 291 мегаватт и выработкой 868 миллионов киловатт-часов в 2019 году.

Группа «Лукойл» также располагает тремя солнечными электростанциями, расположенными в России (Волгоградский НПЗ, мощность 10 мегаватт), Румынии (мощность 9 мегаватт) и Болгарии (мощность 1,3 мегаватта). Суммарная выработка электроэнергии на солнечных электростанциях в 2019 году составила 24 миллиона киловатт-часов. Станции построены на незадействованных промышленных площадях НПЗ.