«Лукойл» построит солнечную электростанцию на Кубани

Проект «Лукойла» по строительству солнечной электростанции (СЭС) стал одним из победителей открытого конкурсного отбора, проведенного Администрацией Краснодарского края. Мощность объекта составит 2,35 мегаватта, а для его размещения будут использованы не задействованные в производстве участки Краснодарской ТЭЦ компании «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Лукойл», где подчеркнули, что проект станет участником программы господдержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке электроэнергии.

Вся произведенная электроэнергия будет поставляться территориальной сетевой организации по специальным тарифам в рамках долгосрочного договора сроком на 15 лет. При функционировании СЭС должен быть соблюден минимальный коэффициент использования мощности, а при строительстве применены оборудование и услуги, на 70 процентов локализованные в России.

Ввод в эксплуатацию станции запланирован на 2022 год.

Строительство СЭС в Краснодарском крае станет очередным проектом программы «Лукойла» в области устойчивого развития. Компания ориентирована на развитие «зеленой генерации» в регионах присутствия с подходящими климатическими условиями и действующими программами поддержки ВИЭ, обратили внимание в пресс-службе компании.

Ввод электростанции позволит вырабатывать около 3 млн киловатт в час в год «чистой» электроэнергии, что эквивалентно сокращению выбросов до 1,5 тысячи тонн СО2 в год.

«Лукойл» располагает крупным портфелем генерирующих активов на базе возобновляемых источников энергии, доля которых составила 6 процентов от коммерческой генерации группы по итогам 2019 года. По оценке компании выработка энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тысяч тонн СО2-эквивалента в год.

Основными активами группы «Лукойл» являются четыре гидроэлектростанции (ГЭС), расположенные в России, с суммарной мощностью 291 мегаватт и выработкой 868 миллионов киловатт-часов в 2019 году.

Группа «Лукойл» также располагает тремя солнечными электростанциями, расположенными в России (Волгоградский НПЗ, мощность 10 мегаватт), Румынии (мощность 9 мегаватт) и Болгарии (мощность 1,3 мегаватта). Суммарная выработка электроэнергии на солнечных электростанциях в 2019 году составила 24 миллиона киловатт-часов. Станции построены на незадействованных промышленных площадях НПЗ.

Волгоградская СЭС (10 МВт) введена в эксплуатацию в 2018 году. Это первая солнечная электростанция в Волгоградской области для использования альтернативной энергетики в промышленности. Компании также принадлежит ветровая электростанция Land Power мощностью 84 МВт в Румынии. Ее годовая выработка электроэнергии в 2019 году составила 218 миллионов киловатт-часов.