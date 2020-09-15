Павильон «Нефть» «ЛУКОЙЛа» признан лучшим в мире проектом виртуальных технологий

Компания «ЛУКОЙЛ» завоевала четыре первых места международной премии IPRA Golden World Awards (GWA) за восстановление на ВДНХ исторического павильона «Нефть». Сегодня это самая крупная в стране мультимедийная экспозиция на научно-прикладную тематику, посвященная нефтяной отрасли и наглядно представляющая ее с помощью интерактивных инсталляций, сообщает пресс-служба компании.

Павильон отмечен как лучший глобальный проект в области применения технологий виртуальной реальности, в области бизнес-коммуникаций, лучший в мире проект по вовлечению СМИ и в области спонсорства.

Это уже вторая победа ЛУКОЙЛа на премии IPRA Golden World Awards – в прошлом году Компания получила 2 награды. Популяризацию в средствах массовой информации г. Когалыма (ХМАО-Югра) как туристического центра Западной Сибири признали лучшим в мире проектом по продвижению территорий, а также лучшей в мире кампанией по вовлечению общественности.

Кроме того, в июле-сентябре 2020 года «ЛУКОЙЛ» завоевал пять наград российских и международных конкурсов по итогам 2019 года за лучший Отчет об устойчивом развитии: Министерства энергетики РФ, Американской ассоциации LACP (глобальная Лига PR и GR-профессионалов, анализирующая современные тенденции мировой промышленности) и ARC Awards (крупнейший международный конкурс для продвижения стандартов публичной отчётности, в котором ежегодно участвует не менее 2000 компаний).