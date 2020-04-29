«Лукойл» успешно разместил еврооблигации на фоне волатильности нефтяных цен

Нефтяная компания «Лукойл» успешно разместила еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов и стала первым российским эмитентом, выпустившим долларовые евробонды в первом квартале этого года. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает РБК.

Организаторами размещения, которое состоялось 28 апреля, выступили Газпромбанк, Citi и Societe Generale. Десятилетние еврооблигации выпущены со ставкой купона в 3,875 процента годовых. Формат выпуска — гарантированные ноты..

Снижение доходности с первоначального ориентира составило 37,5 базисного пункта с первоначальных 4,25 процента. Финальная книга заявок достигла 3,5 миллиарда долларов, где на долю иностранных инвесторов пришлось более 80 процентов. В частности, инвесторы из США приобрели более 20 процентов размещения, Великобритании — порядка 12 процентов, Швейцарии — 15 процентов Азии — около 13 процентов, России — примерно 20 процентов. В целом на евробонды «Лукойла» нашлось около 150 покупателей.

«В условиях экстремальной волатильности на финансовых рынках при рекордных падениях цен на нефть и продолжающихся ограничениях в крупнейших финансовых центрах мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса компания сумела принять решение о выходе в считанные часы и использовать одно из немногих окон для сделки», — заявил Шулаков.

Он также отметил, что «Лукойл» достиг наименьшей ставки купона среди всех размещенных компанией ранее еврооблигаций со сроком до погашения более 5 лет. По итогам полученного спроса премия к корпоративной долларовой кривой нового выпуска остается рекордно низкой — на уровне 10 б.п., что «значительно ниже, чем у других компаний, выходившихся в последнее время и сравнимо с размещениями суверенных эмитентов», подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка.

На момент размещения у «Лукойла» находилось в обращении четыре выпуска еврооблигаций суммарным объемом 4 миллиарда долларов. До недавнего размещения компания выходила на международные долговые рынки капитала в 2016 году с 10-летним выпуском объемом один миллиард долларов.

