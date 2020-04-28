Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньский контракт Brent по состоянию на 8:30 по московскому времени опустился до 19,08 доллара за баррель, а июльский — до 22,35 доллара. Нефть WTI падает еще сильнее. Июньский фьючерс — до 11,18 доллара, а июльский — до 16,4 доллара. Все остальные фьючерсы на обе марки вплоть до декабря падают на 3-8 процента.

Обрушение происходит на фоне опасений по поводу переполнения хранилищ нефти по всему миру, а также более медленного восстановления спроса на сырье, чем ожидалось ранее.

Американская WTI также испытывает давление из-за действий биржевых игроков, которые ищут способы продать июньские фьючерсы и обменять их на более поздние контракты. Они опасаются повторения ситуации прошлой недели, когда стоимость майских контрактов на WTI опускалась почти до минус 40 долларов за баррель.

В российском «Лукойле» не исключают, что такая же ситуация может сложиться с маркой Brent, если ситуация с европейскими хранилищами повторит американскую.

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