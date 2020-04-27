Российская нефть обогнала Brent по стоимости

Стоимость российского сорта нефти Urals в пятницу, 24 апреля, оказалась выше эталонного сорта Brent, по отношению к которому она рассчитывается. Такие данные приводит ценовое агентство Argus Media.

После роста на 1,05 доллара до 16,39 доллара за баррель Urals с поставками в Роттердаме обогнал Brent на 0,2 доллара. При этом с 21 ноября 2019 года он торговался со скидкой к эталону, доходившей до 4 долларов.

В Средиземноморье Urals по-прежнему торгуется со скидкой 1,25 доллара за баррель, там стоимость российской нефти в пятницу опустилась до 14,94 доллара за баррель.

В мае на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+ суммарные поставки из российских портов должны сократиться на 885 тысяч баррелей в сутки до 1,24 миллиона. Это минимальный объем с декабря 2014 года, когда поставки составили 1,22 миллиона баррелей.

В понедельник, 27 апреля, стоимость нефти на мировых рынках вновь начала резко падать. Цена на июньский фьючерс Brent на торгах в понедельник опускалась более чем на 4 процента, а WTI — более чем на 14 процентов. Однако сорт Urals сравнивается по стоимости не с фьючерсами, а поставками Brent на спотовом рынке, которые идут по более низкой цене.

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