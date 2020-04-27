Цены на нефть начали резко падать

В начале недели стоимость нефти на мировых рынках вновь начала резко падать. Цена на июньский фьючерс марки Brent опускался более чем на четыре процента, а марки WTI — более чем на 13 процентов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 9:00 по московскому времени баррель Brent стоил 20,68 доллара, а цена на WTI достигла 14,98 доллара за баррель. Контракты с поставкой в следующий месяц также падают в диапазоне 3,5-7 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!