Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных хранилищах

Заполненные нефтяные хранилища грозят рынку коллапсом. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

Он отметил, что рост спроса на нефть ожидается во второй половине 2020 года.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае будет восстанавливаться. Нужно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища», — пояснил министр.

Новак также высказался о ценах нефтяных майских фьючерсов WTI, которые упали до отрицательных значений 20 апреля. Он призвал не относиться к этому слишком серьезно, отметив, что такая ситуация «никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти».

«В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене», — добавил глава Минэнерго.

Ранее 26 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может жить в условиях экстремально низких цен на нефть.

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