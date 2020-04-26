Кремль заявил о способности России жить при экстремально низких ценах на нефть

Россия может жить в условиях экстремально низких цен на нефть. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что кризис, связанный с коронавирусом, является беспрецедентным, поэтому делать долгосрочные экономические прогнозы сейчас нельзя. «Конечно, очень сложно и требуется ответственность, чтобы принимать решения», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России призвал не беспокоиться по поводу падения цен на нефть, поскольку, по его словам, ситуация является спекулятивным и чисто торговым моментом. Он попросил не придавать апокалиптическую окраску уходу майского фьючерса американской нефти WTI ниже отрицательной отметки и отметил, что произошедшее — не повод для чрезмерно негативной оценки.

Песков заверил, что у российских властей есть все возможности для минимизации проблем. При необходимости, заключил пресс-секретарь главы государства, их задействуют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



