Саудовская Аравия начала останавливать добычу нефти

Не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+, что должно произойти 1 мая, Саудовская Аравия начала сокращение добычи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вероятно, королевство опустится до целевого уровня 8,5 миллиона баррелей в сутки еще до мая. Ранее досрочно сокращать добычу начали партнеры Саудовской Аравии по ОПЕК: Кувейт, Алжир и Нигерия, причем последняя объяснила такое решение отсутствием спроса на сырье и мощностей для хранения.

В начале недели цены на нефть находятся под давлением ситуации с хранилищами по всему миру. Участники рынка опасаются, что ситуация с майским фьючерсом марки WTI, который 20 апреля опускался до минус 40 долларов за баррель, может повториться.

Дело в том, что 30 апреля — срок исполнения майского фьючерса нефти Brent, поэтому трейдеры могут начать избавляться от бумаги любой ценой.

Сделка ОПЕК+ должна увести с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом эксперты оценивают превышение предложения над добычей на уровне 25 миллионов баррелей. Для хранения излишних объемов сырья экспортеры начали активно задействовать танкеры, потому что места в хранилищах на суше почти закончились.

Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что ситуация может привести к коллапсу отрасли. Как утверждают источники Bloomberg, российским компаниям, возможно, даже придется сжигать лишнее сырье.

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