Глава «Лукойла» выделил личные средства на борьбу с коронавирусом в Коми

Президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы города Усинска. Средства будут направлены на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, функциональных кроватей, электрокардиографов, прочего оборудования и материалов, которые помогут усинским медикам подготовиться к возможному приему большого числа пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении «Лукойла».

«Это благородный поступок и достойный пример активного участия наших социальных партнеров в борьбе с распространением COVID-19. Я искренне благодарен лично Вагиту Юсуфовичу и Компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку, которая сегодня особенно важна для нашего региона», — отметил врио Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Эпидемиологическая обстановка в Усинске на общем фоне Республики Коми остается одной из наиболее напряженных. Город является промышленно развитым, что обуславливает нахождение в нем большого числа приезжих работников и высокие риски распространения заболевания. В связи с этим в Усинске с конца апреля действуют дополнительные меры, связанные, в том числе, с ограничением въезда на территорию города.

«Помощь оказана неоценимая. Мы сможем оказывать реанимационную помощь большему числу пациентов, существенно повысить качество медицинских услуг. Новые средства индивидуальной защиты и антисептики помогут защитить от инфекции медицинский персонал», — заявил главный врач Центральной районной больницы Усинска Максим Чуркин.

Ранее на средства «Лукойла» инфекционное отделение Усинской ЦРБ было оснащено централизованной системой снабжения кислородом и сжатым воздухом, необходимой для работы реанимационной аппаратуры (ИВЛ). Также ведутся работы по обустройству сети Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет на территории больницы. С 10 апреля «Лукойл» бесплатно заправляет машины скорой помощи и автопарк больниц в Республике Коми.