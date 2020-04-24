Бизнесмен Юсуф Алекперов направил 10 миллионов рублей на помощь нуждающимся

Жителям Москвы, входящим в категории нуждающихся в продуктах питания в период режима самоизоляции, бизнесмен Юсуф Алекперов, являющийся сыном совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, в рамках социальной помощи направил 10 миллионов рублей. Об этом сообщил московский благотворительный проект «Я дома» и Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов, который курирует Департамент труда и социальной защиты правительства Москвы.

В указанные категории входят прежде всего маломобильные граждане, многодетные семьи, пожилые люди и семьи с детьми-инвалидами. Доставку продуктовых наборов для них обеспечивают социальные волонтеры московского благотворительного проекта «Я дома» и Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов, который курирует Департамент труда и социальной защиты правительства Москвы.

Из продуктов питания первой необходимости сформированы наборы весом по 24 килограмма каждый. Таким образом, помощь получит 4 тысячи нуждающихся семей.

Семьи, уже получившие помощь, поделились впечатлениями и выразили благодарность. «Я мама ребенка-инвалида, Василисы Рыбаковой, наш диагноз ДЦП. Выражаем большую благодарность Юсуфу Алекперову, который, по своей личной инициативе помогает семьям с детьми с ОВЗ. Наборы продуктов полноценные, составлены с учетом питания ребенка, фрукты, сладости!» — рассказала Марина Рыбакова.

Благодарность за продуктовую помощь выразила семья Васечкиных. «Выражаем огромную благодарность за продуктовую помощь, оказанную в такой сложный период для каждого из нас. Фрукты все свежие, хлебушек мягкий, конфеты очень вкусные! Крупы, консервы, макаронные изделия — все, что так необходимо в дни самоизоляции. Желаю огромного здоровья и успехов! Еще раз спасибо!» — отметили они.

По словам другой жительницы Москвы Натальи Исаевой, в наборе были не только любимые сладости сына Егора, но и очень необходимые крупы, яйца, масло - для приготовления вкусного и полезного обеда, фрукты и многое другое.

«Мы переживаем достаточно сложное время. У многих семей в период самоизоляции ухудшилось материальное положение, и мы выражаем горячую благодарность всем тем, кто готов поддержать и помочь им. Я бы вообще отметила активность наших молодых бизнесменов, которые готовы оказать эту поддержку, готовы призвать своих друзей на помощь — так создаются такие многочисленные акции», — рассказала заместитель председателя Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при Департаменте соцзащиты населения города Москвы Виктория Маркова.

В нынешний период пандемии у многих возникает проблема с тем, чтобы съездить в магазин, особенно если нет машины, соответственно, нужна помощь как материальные, так и физическая, отметил волонтер Армен Григорян. «В данном случае мы проявляем поддержку в виде того, что группируем, сортируем, доставляем продукты, — добавил он. — Приятно видеть эмоции людей».